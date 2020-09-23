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23сентября
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сегодня, 17:15 0

Приамурье находится на втором месте по количеству выздоровевших от COVID-19

Приамурье находится на втором месте по количеству выздоровевших от COVID-19
Фото: pixabay.com

По сообщению информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), в Амурской области на 22 сентября 88 % людей, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, уже переболели. Это позволило занять 2 место по темпам выздоровления населения в Дальневосточном федеральном округе.

На этой позиции регион находится вторую неделю подряд. Лучше всего в ДФО с COVID-19 справляются в Чукотском автономном округе. Там переболело 94 % заразившихся.

— За весь период пандемии на Дальнем Востоке заразилось COVID-инфекцией более 60 тысяч человек, из них уже переболели 49 тысяч или 81 %. В целом по стране это третий результат по темпам преодоления заболевания среди населения, — рассказали в центре.

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#коронавирус

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