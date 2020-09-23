Амурчанка лишилась денег, назвав мошенникам коды из смс

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Жительницу Свободного обманули телефонные мошенники. Амурчанка поверила, что с ней вёл беседу сотрудник банка, и продиктовала ему свои данные и коды из смс.

На телефон жительницы Свободного поступил звонок. Звонивший мужчина представился «сотрудником безопасности банка». Он сообщил, что мошенники пытаются похитить денежные средства с карты амурчанки. Чтобы предотвратить кражу, она должна продиктовать ему паспортные данные и номер банковской карты.

Это насторожило женщину. Злоумышленник предложил ей зайти на сайт банка и найти там номера телефонов корпоративной защиты клиентов. Амурчанка убедилась, что номер телефона, с которого ей позвонили, действительно совпадает с указанным на сайте, и поверила, что это был звонок из банка.

— Женщина продиктовала злоумышленнику свои данные. На телефон амурчанки стали поступать смс-сообщения с паролями, которые она передала звонившему мужчине. Родственник жительницы Приамурья, услышав разговор, прервал её беседу с мошенниками. Злоумышленники успели похитить с карты амурчанки более 26 тысяч рублей. Мошенники использовали подменный номер финансовой организации, чем и ввели в заблуждение женщину. Следователь в Свободном возбудил уголовное дело по факту кражи, — сообщили в пресс-службе УМВД по Амурской области.