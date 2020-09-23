Группа Artik & Asti подарила кровати многодетной маме со станции Среднебелой

Многодетная мама Олеся Сергеева, живущая на станции Среднебелой, получила в подарок от группы Artik&Asti кровати для себя и своих четверых детей. Помощь к Олесе пришла благодаря подруге.

– Олеся живет на станции Среднебелой, работает поваром в Благовещенске. У неё проблемы со здоровьем и она одна растит четверых детей, но семья при этом благополучная: дом ухоженный, а дети хорошо воспитаны и активно помогают маме, – рассказала одноклассница Олеси Жанна Швецова.

Фотографии того, как трое сыновей и дочь Олеси выполняют недетскую работу по дому, в Инстаграм известной группы отправила коллега многодетной мамы. После этого музыканты позвонили женщине и спросили, чем они могут помочь. Оказалось, что в многодетной семье ребята спят парами, потому что кроватей на всех не хватает.

– Олеся сначала не поверила, что это правда. Когда ей позвонили и представились группой Artik & Asti, она решила, что это розыгрыш, – рассказывает Жанна.

Музыканты предложили решить проблему, причем и цвет, и модель кроватей ребята выбирали себе сами. Мальчишки выбрали кровати-машинки, девочка остановилась на классической модели. Помимо кроватей для детей, артисты отправили в подарок постельное белье и двуспальную кровать для мамы, о которой Олеся не просила.

Посылка шла частями и вчера наконец-то пришла полностью: накануне вечером все члены семьи засыпали уже в новых кроватях.

– Олеся очень эмоционально реагирует на такую помощь. Она и плачет, и радуется. До сих пор ей не верится, что так бывает, – поделилась с Амур.инфо одноклассница Олеси Сергеевой Жанна Швецова.

Artik & Asti («Артик и Асти») — украинская поп-группа, основанная в 2010 году продюсером и исполнителем Артёмом Умрихиным (псевдоним Artik). В состав группы входят два артиста: Artik (Артём) и Asti (Анна). Группа популярна своими хитами «Тебе все можно», «Неделимы», «Номер 1», «Грустный дэнс».