Ургант высмеял российское лекарство от коронавируса за 12 тысяч рублей

Новый выпуск Ургант начал с новости о пенсионере из Подмосковья, который в возрасте 90 лет смог прыгнуть с 200-метровой тарзанки в Сочи. По словам телеведущего, прыжок обошелся мужчине в 18 тысяч рублей.

«Вместо прыжка за 18 тысяч рублей, он бы мог принять новый препарат от коронавируса „Арепливир“ за 12 тысяч рублей. То же самое ощущение, как от прыжка в бездну, но остается шесть тысяч рублей», — сказал Ургант.

Комик также упомянул о том, что заплатить за такое экстремальное развлечение мог бы и Пенсионный фонд РФ, «потому что дешевле заплатить за прыжок, чем потом выплачивать пенсию еще несколько лет», иронично пошутил Ургант.

Имя пенсионера-экстремала уже известно — Борис Графов, проживающий в Домодедово. Это далеко не первый подобный опыт в жизни старичка. Он увлекается банджи-джампингом и сочинским прыжком побил собственный прошлый рекорд.

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