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23сентября
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сегодня, 16:24 0

Ургант высмеял российское лекарство от коронавируса за 12 тысяч рублей

Ургант высмеял российское лекарство от коронавируса за 12 тысяч рублей
Фото: Twitter

Телеведущий и шоумен Иван Урган в эфире своей передачи на Первом канале «Вечерний Ургант» пошутил о стоимости российского препарата против коронавируса «Арепливира», пишет LIVE24.

Новый выпуск Ургант начал с новости о пенсионере из Подмосковья, который в возрасте 90 лет смог прыгнуть с 200-метровой тарзанки в Сочи. По словам телеведущего, прыжок обошелся мужчине в 18 тысяч рублей.

«Вместо прыжка за 18 тысяч рублей, он бы мог принять новый препарат от коронавируса „Арепливир“ за 12 тысяч рублей. То же самое ощущение, как от прыжка в бездну, но остается шесть тысяч рублей», — сказал Ургант.

Комик также упомянул о том, что заплатить за такое экстремальное развлечение мог бы и Пенсионный фонд РФ, «потому что дешевле заплатить за прыжок, чем потом выплачивать пенсию еще несколько лет», иронично пошутил Ургант.

Имя пенсионера-экстремала уже известно — Борис Графов, проживающий в Домодедово. Это далеко не первый подобный опыт в жизни старичка. Он увлекается банджи-джампингом и сочинским прыжком побил собственный прошлый рекорд.

Ранее LIVE24 сообщало об особенностях отечественного препарата против COVID-19 «Арепливир». Многие врачи не разделяют оптимистического настроя фармацевтов, которые уверяют в безопасности лекарства. Специалисты также уверены, что такому мощному и опасному препарату нечего делать в розничной продаже.

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#коронавирус #шоу-бизнес

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