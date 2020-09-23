В Чигирях весной отремонтируют улицу Новую

Фото: pixabay.com

Дорожное покрытие отремонтируют на улице Новой – на участке от Центральной до Чигиринской. Ремонт начнется весной 2021 года и завершится в ноябре.

«Администрация уже разметила извещение о проведении электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ. Ремонт пройдёт в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Начальная (максимальная) цена контракта 15 810 714,00 рублей», опубликовала администрация Благовещенского района в своём Инстаграме.

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#Благрайон #дороги

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