В Новосибирске арестован основатель «секты Виссариона»

Аналогичная мера пресечения избрана его ближайшим сподвижникам Вадиму Редькину, который до прихода в религиозную общину был музыкантом группы «Ласковый май», и Владимиру Ведерникову. Защита всех троих обвиняемых заявила, что обжалует судебное решение.

— С обвинением я полностью не согласен. Как с самими обвинением, так и с деталями, которые ему сопутствуют. Это что-то надуманное, невероятное,— сказал он журналистам. Отметим, что заседание по избранию меры пресечения задержанным проходила в закрытом для СМИ режиме.

Вчера в общине Церкви последнего завета в Курагинском районе Красноярского края была проведена межведомственная спецоперация, в который была задействована авиация. Рядом с общиной приземлилось несколько вертолетов. Основателя общины Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова задержали, в их домах прошли обыски. Вчера же задержанных доставили в Новосибирск, в управлении Следственного комитета РФ по Сибирскому федеральному округу им предъявили обвинение по двум статьям УК: о создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами (ч. 1 ст. 239 УК РФ), и причинении тяжкого вреда здоровью двух и более лиц (п. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ).

Как указывается в материалах дела, обвиняемые в целях извлечения дохода от религиозной деятельности привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие. Двое из бывших участников общины, которые пробыли там несколько лет, получили психическое расстройство.

Во вторник вечером следствие обратилось в суд с прошением о заключении Сергея Торопова, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова под стражу. Оглашение постановления суд отложил на утро среды.