На севере Приамурья мокрый снег: прогноз погоды на 24 сентября

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В Белогорске и Свободном завтра пасмурно, во второй половине дня пройдет сильный дождь. Температура днем +11…+13°С. Юго-восточный ветер подует со скоростью от 3 до 9 метров в секунду. В Райчихинске, Завитинске и Архаре облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до +18°С. Ветер юго-восточный с порывами до 11 метров в секунду. В Шимановске и Зее пройдет сильный дождь. Температура днем будет в пределах +10…+13°С. Ветер южных направлений разгонится до 9 метров в секунду. В Тынде в утренние часы ожидаются осадки в виде мокрого снега. Днем пройдет дождь. Столбик термометра поднимется до +13°С. Ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду.

В Сковородине завтра прогнозируют сильный дождь. Температура днем +7…+15°С. Юго-восточный ветер разовьет силу от 3 до 8 метров в секунду, сообщает rp5.ru.

В Благовещенске переменная облачность, дождь. Юго-восточный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура ночью +9…+11°С, днем столбик термометра покажет +15…+17°С.