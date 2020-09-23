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23сентября
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сегодня, 16:15 0

На севере Приамурья мокрый снег: прогноз погоды на 24 сентября

На севере Приамурья мокрый снег: прогноз погоды на 24 сентября
Фото: yandex.ru

Завтра на территории Приамурья сохранится дождливая погода. На севере области прогнозируются сильные осадки. Ветер восточных направлений умеренный, местами с порывами до 17 метров в секунду. Температура ночью +5…+10°С, днем воздух прогреется до +13…+18°С, сообщает Амурский гидрометцентр.

В Белогорске и Свободном завтра пасмурно, во второй половине дня пройдет сильный дождь. Температура днем +11…+13°С. Юго-восточный ветер подует со скоростью от 3 до 9 метров в секунду. В Райчихинске, Завитинске и Архаре облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до +18°С. Ветер юго-восточный с порывами до 11 метров в секунду. В Шимановске и Зее пройдет сильный дождь. Температура днем будет в пределах +10…+13°С. Ветер южных направлений разгонится до 9 метров в секунду. В Тынде в утренние часы ожидаются осадки в виде мокрого снега. Днем пройдет дождь. Столбик термометра поднимется до +13°С. Ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду.

В Сковородине завтра прогнозируют сильный дождь. Температура днем +7…+15°С. Юго-восточный ветер разовьет силу от 3 до 8 метров в секунду, сообщает rp5.ru.

В Благовещенске переменная облачность, дождь. Юго-восточный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура ночью +9…+11°С, днем столбик термометра покажет +15…+17°С.

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#погода #природа #экология

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