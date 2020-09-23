Студентов Амурского колледжа культуры из-за коронавируса перевели на «дистанционку»

Амурский областной колледж искусств и культуры с этой недели полностью перешёл на дистанционное обучение. В учебном заведении были студенты, контактировавшие с заболевшими коронавирусом.

— В начале сентября обучение началось в очном формате. Затем на дистанционное обучение перевели два курса. Среди студентов были те, кто контактировал с заболевшими коронавирусом. А с этого понедельника было решено перевести на дистанционное обучение весь колледж. Сколько оно продлится, мы не можем сказать, — рассказали в амурском министерстве культуры и национальной политики.