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23сентября
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сегодня, 16:46 1

Студентов Амурского колледжа культуры из-за коронавируса перевели на «дистанционку»

Студентов Амурского колледжа культуры из-за коронавируса перевели на «дистанционку»

Амурский областной колледж искусств и культуры с этой недели полностью перешёл на дистанционное обучение. В учебном заведении были студенты, контактировавшие с заболевшими коронавирусом.

— В начале сентября обучение началось в очном формате. Затем на дистанционное обучение перевели два курса. Среди студентов были те, кто контактировал с заболевшими коронавирусом. А с этого понедельника было решено перевести на дистанционное обучение весь колледж. Сколько оно продлится, мы не можем сказать, — рассказали в амурском министерстве культуры и национальной политики.

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#коронавирус #образование

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    40 минут назад

    Спасибо музыкантам за неравнодушие! И - добра всем, удачи!

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