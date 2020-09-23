Тындинских крыс потравят новым высокоэффективным средством

В общегородской травле грызунов, которая пройдет в Тынде 29 сентября, примут участие все управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Новое высокоэффективное средство от грызунов разложат в мусорокамерах и подвалах домов, а также в городском коллекторе. Администрация города просит горожан внимательно следить за своими питомцами.

Недавно в одном из городских пабликов выложили видео, на котором видно, как грызуны копошатся в мусоропроводе одного из домов Тынды, сообщает интернет-портал Gazeta-bam.ru

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