Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:04 1

Тындинских крыс потравят новым высокоэффективным средством

Тындинских крыс потравят новым высокоэффективным средством
Фото: @gazeta_bam

В общегородской травле грызунов, которая пройдет в Тынде 29 сентября, примут участие все управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Новое высокоэффективное средство от грызунов разложат в мусорокамерах и подвалах домов, а также в городском коллекторе. Администрация города просит горожан внимательно следить за своими питомцами.

Недавно в одном из городских пабликов выложили видео, на котором видно, как грызуны копошатся в мусоропроводе одного из домов Тынды, сообщает интернет-портал Gazeta-bam.ru

Просмотров всего: 124

#животные #ЖКХ #Тында

распечатать


Общество 4

До понедельника в домах Благовещенска затопят батареи

Общество 3

140 домов с начала года отремонтировал Фонд капремонта Приамурья

Общество 14

Олег Имамеев интересуется у горожан, давать ли отопление в квартиры раньше времени
Общество

Ещё неделю благовещенцам будут прощать пеню за «коммуналку»

Комментарии
Показать все (1)
  • ТК Мой город

    ТК Мой город
    2 часа назад

    Новое высокоэффективное средство! ПРОВЕРЕНО НА НАВАЛЬНОМ )))))))

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь