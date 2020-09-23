Татьяну Канцедалову назначили начальником отдела по делам молодёжи благовещенской администрации

Фото: пресс-служба администрации города

В мэрии Благовещенска новое назначение. На должность начальника отдела молодёжной политики управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи назначена Татьяна Канцедалова. До этого она работала специалистом управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи.

Татьяна Канцедалова с отличием окончила историко-филологический факультет БГПУ по профилю «История». С 2015 года работала в педуниверситете специалистом по воспитательной работе, затем – учителем истории в благовещенском лицее № 6.

С 2017 по 2018 годы курировала деятельность «Молодежки ОНФ» на территории Амурской области. В 2018 году преподавала историю и работала педагогом-организатором на факультете среднего профессионального образования АмГУ. Также занимала должность администратора и руководителя проектов в Амурском областном институте развития образования.

Татьяна Канцедалова участвовала в научных конференциях, федеральных форумных молодежных кампаниях, являлась организатором мероприятий различного уровня – от городских до международных, руководила волонтёрским корпусом при университете.

В 2019 году вступила в должность специалиста управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи, сообщает пресс-служба администрации города.