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23сентября
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сегодня, 16:11 6

Татьяну Канцедалову назначили начальником отдела по делам молодёжи благовещенской администрации

Татьяну Канцедалову назначили начальником отдела по делам молодёжи благовещенской администрации
Фото: пресс-служба администрации города

В мэрии Благовещенска новое назначение. На должность начальника отдела молодёжной политики управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи назначена Татьяна Канцедалова. До этого она работала специалистом управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи.

Татьяна Канцедалова с отличием окончила историко-филологический факультет БГПУ по профилю «История». С 2015 года работала в педуниверситете специалистом по воспитательной работе, затем – учителем истории в благовещенском лицее № 6.

С 2017 по 2018 годы курировала деятельность «Молодежки ОНФ» на территории Амурской области. В 2018 году преподавала историю и работала педагогом-организатором на факультете среднего профессионального образования АмГУ. Также занимала должность администратора и руководителя проектов в Амурском областном институте развития образования.

Татьяна Канцедалова участвовала в научных конференциях, федеральных форумных молодежных кампаниях, являлась организатором мероприятий различного уровня – от городских до международных, руководила волонтёрским корпусом при университете.

В 2019 году вступила в должность специалиста управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи, сообщает пресс-служба администрации города.

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#мэрия #работа

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Спасибо за информацию.

    Надеюсь, она член Единой России?

  • Serega

    Serega
    2 часа назад

    Если в ОНФ работала, значит в ЕР состоит. Генеральских погон ей не хватает

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    2 часа назад

    Что за бред вы пишите, уважаемые? Лишь бы гадость написать...

  • SLON na Amure

    SLON na Amure
    1 час назад

    Красивая))

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