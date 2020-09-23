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23сентября
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сегодня, 15:28 0

Жириновский заявил, что через 15-20 лет США перестанут существовать как государство

Жириновский заявил, что через 15-20 лет США перестанут существовать как государство
Фото: politinform.su

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что через 15-20 лет, когда ему исполнится 100 лет, США перестанут существовать как государство, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы украла идею гиперзвуковой ракеты.

— Трамп, ты посмотри на историю ваших изобретений. Все это сделали евреи, немцы и русские. Американцы ни на что не способны — это ковбои, пепси-кола, виски, пистолет. И все. Поэтому никто ничего не крадет. Это вы крадете у всего мира достижения. Никакой ракеты более мощной, чем у нас, у Трампа нет. Вообще ничего нет. Страна-барахолка, страна-«черкизон», которой осталось жить максимум 15-20 лет. К моему столетию этого государства не будет. Это будет подарок, когда объявят, что исчезло, расформировано государство США. Его больше нету. Будут мексиканцы, канадцы, кто угодно. Но с США пора заканчивать уже в ближайшие десятилетия, — сказал Жириновский журналистам.

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#политика #США

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