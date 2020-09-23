Долететь дешевле, чем доехать: заработал новый регулярный авиарейс Тында—Благовещенск (фото)

В Приамурье появился новый регулярный рейс Тында — Благовещенск — Тында, полёты осуществляет авиакомпания «СиЛА». Улететь по новому маршруту можно дважды в неделю — по средам и пятницам, а билет на двухчасовой рейс обойдётся дешевле, чем в купейный вагон, заверяют представители компании.

Рейсы осуществляют двухмоторный самолёт Let–410 и лайнер Ан–2, вместимостью 17 и 15 человек. Борты оборудованы багажными отделениями, поэтому строгих ограничений по провозу багажа нет.

— Сложностей в управлении нет никаких, на этих самолётах мы садимся даже на грунтовые аэродромы. Для полётов на расстояния до тысячи километров такие самолёты подходят очень хорошо, так как быстро осуществляется загрузка и выгрузка пассажиров и дозаправка самолёта. Даже учитывая, что скорость таких самолётов намного меньше, чем у больших — 350 километров в час, то на маленьких расстояниях мы от них не отстаём, — рассказал Владимир Рябчун пилот-инструктор авиакомпании «СиЛА».

Новые рейсы уже пользуются популярностью у пассажиров, сегодня из Тынды прилетело 11 человек, столько же отправилось на север. Билеты бронируют активно и заранее, к примеру, на рейс Благовещенск — Тында, который запланирован на 30 сентября, осталось всего два билета.

— Мне довольно часто приходится ездить в Благовещенск, очень удобно, что сделали такой рейс. Это значительно экономит время, раньше мне нужно было около 2-х дней, чтобы из Нерюнгри добраться, а сейчас очень быстро и по цене приемлемо, — поделилась пассажирка Наталья Добрынина.

— Сегодня был второй рейс, на первом прилетело 12 человек, столько же отправилось обратно. Загрузка больше 60 % – считается, что это достаточно востребованный рейс. В перспективе авиакомпания планирует осуществлять и более дальние рейсы из Благовещенска, возможно, появится маршрут Благовещенск — Хабаровск, — рассказал представитель компании «СиЛА» в городе Благовещенске Николай Клатаевский.

Но рейсы из Тынды не единственная «новинка» в расписании Благовещенского аэропорта, в октябре из областного центра можно будет отправиться в Красноярск, Магадан и Петропавловск-Камчатский. О регулярности рейсов и ценах на перелёты расскажем в ближайшее время.