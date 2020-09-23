В России начали перечислять зарплату по номеру телефона

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Новый функционал можно использовать для любых целевых переводов от компаний физлицам, например, для перечисления денежных призов за участие в конкурсах и акциях, выдачи микрозаймов. Кроме этого, нововведение позволит решить проблему так называемого зарплатного рабства, когда работнику для начисления зарплаты выдают карту конкретного банка.

Первым этот сервис сделал доступным для всех клиентов Делобанк. Другие банки только работают над внедрением нового функционала в свои системы.

Пока Банк России не установил тарифы для таких переводов, поэтому каждая кредитная организация будет самостоятельно определять уровень комиссий.

В данный момент специалисты изучают целесообразность создания такого сервиса. Они отмечают, что в этом вопросе важна не столько техническая сторона, с которой не возникнет проблем, сколько вопросы взаимодействия именно с работниками, которым будут начисляться зарплаты по номеру телефона.