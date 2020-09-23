ОКЦ объявляет конкурс на самый вкусный и простой рецепт пирога

В преддверии Дня пожилого человека ОКЦ объявляет конкурс на самый вкусный и простой пирог. Победитель получит билет на концерт, посвящённый празднику. Конкурс проходит с 18 по 29 сентября включительно.

— Осень – время не только листопадов и дождей, но и горячего чая с домашним пирогом. Организаторы уверены, что у каждой бабушки есть свой фирменный рецепт пирога. Для участия в конкурсе нужно опубликовать пост на своей страничке. В посте должно быть фото или видео с бабушкой и подробным описанием её рецепта. Также необходимо отметить #рецептотбабушки и @filial.okc. Чей пост наберёт больше всех лайков — тот и будет победителем, — рассказали в ОКЦ.