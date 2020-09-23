140 домов с начала года отремонтировал Фонд капремонта Приамурья

Отчет о проделанной работе с начала 2020 года представил региональный Фонд капремонта на заседании правительства области. С начала 2020 года Фондом потрачено 845 миллионов рублей на ремонт 140 домов, или 654 тысяч квадратных метров. Чаще всего ремонтировали кровлю, её обновили в 57 домах. Сейчас работы идут в 75 домах.

Представители Фонда капремонта рассказали и о планах на будущее:

– В 2020 году планируем отремонтировать 217 многоквартирных домов по 457 видам работ стоимостью 1,7 миллиарда рублей, – рассказала исполняющая обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области Наталия Мизинина.

На заседании затронули и проблемные вопросы. Так, глава Сковородинского района Алексей Прохоров рассказал, что в районе нет подрядчиков и проектировщиков, которые желали бы заниматься капремонтом.

– Неоднократно, объявляя торги, мы сталкиваемся с проблемой – отсутствие компаний, желающих отремонтировать дом. Возможно, стоит расширить реестр добросовестных компаний, в том числе и с участием компаний других регионов страны, – сказал Алексей Прохоров.

В этом году отбор подрядных организаций для капремонтов проходил четыре раза, в итоге в реестр добросовестных подрядчиков попало 20 надежных компаний. Всего в реестр включено 140 подрядных организаций, в том числе и компании из Хабаровского края и Приморья.

Еще об одной проблеме рассказал глава областного министерства ЖКХ:

– Существует проблема с нежеланием граждан проводить те или другие ремонтные работы в доме. К октябрю будет сформирован краткосрочный план капремонта многоквартирных домов в Приамурье на 2021 год, муниципалитетам стоит предупредить граждан о сроках и оговорить с ними виды работ, чтобы не сталкиваться с недовольством жильцов позднее, – сказал Алексей Тарасов.

В заключение губернатор Приамурья отметил, что в 2020 году не было большого числа негативных обращений от амурчан.

– За последние 5 лет в Амурской области Фонд капремонта отремонтировал более 670 домов на сумму более 3 миллиардов рублей, – сообщили в пресс-службе областного правительства.