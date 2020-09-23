Активисты обратили внимание мэра Благовещенска на проблемы улицы Высокой

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Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Амурской области подготовили и направили мэру Благовещенска письмо с просьбой помочь жителям частного сектора на улице Высокой.

Благовещенцы, проживающие здесь, страдают от близкого соседства с искусственным водоёмом. Воды разливающегося Пионерского пруда регулярно подтапливают личные подворья горожан.

Представители Народного фронта попросили Олега Имамеева принять личное участие в рассмотрении жалобы благовещенцев. Сами горожане предлагают восстановить систему водоотведения лишней воды из пруда в речку Бурхановку. По словам местных жителей, несколько лет назад сообщение водоёма с Бурхановкой было нарушено. Из-за этого во время дождей он переполняется и выходит из берегов. Водой заливает также дома на улицах Шимановского и Свободной. Подтопленными оказываются подвалы домов, дворы и огороды, сообщает инстаграм-аккаунт регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «за Россию» в Амурской области.

В комментариях к размещённой информации подписчики попросили мэра города обратить внимание и на район Тайвань. Там за домами по улице Муравьёва-Амурского из-за земельных работ также оказалось нарушено водоотведение.

– Рядом с домами образовался пруд очень больших размеров. Место, конечно, получилось просто живописное, где селятся летом множество птиц и даже краснокнижных. Но дома подтапливает, и в подвалах сильно проседает грунт. Картина уже критичная! Если бы сделать всё по уму: и пруд рядом оборудовать, и отвести подальше воду от домов. Места хватит и на чудесную парковую зону. Помогите узнать о планах мэрии на этот участок. Мы общественностью можем поучаствовать в проекте или защитить грант, — отметила одна из жительниц города.