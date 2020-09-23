Амурчанина арестовали за дачу взятки в 1,3 миллиона рублей

В Благовещенске заключили под стражу 35-летнего мужчину. Его задержали в аэропорту по прилете в Благовещенск. Подозреваемый в 2017 году дал начальнику отдела градостроительства администрации Свободного взятку в 1,3 миллиона рублей.

– Мужчина хотел получить разрешение на строительство объекта и его ввод в эксплуатацию. Следственный комитет РФ по Амурской области возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по факту дачи взятки в особо крупном размере. В отношении сотрудника администрации Свободного также возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. Сейчас мужчина находится под следствием. В рамках следствия устанавливаются все обстоятельства преступлений. Поводом к возбуждению уголовных дел послужили прошлые уголовные дела в отношении сотрудников администрации Свободного, – сообщили в следственном управлении СК РФ по Амурской области.