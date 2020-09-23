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23сентября
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сегодня, 15:23 2

Амурчанина арестовали за дачу взятки в 1,3 миллиона рублей

Амурчанина арестовали за дачу взятки в 1,3 миллиона рублей
Фото: pixabay.com

В Благовещенске заключили под стражу 35-летнего мужчину. Его задержали в аэропорту по прилете в Благовещенск. Подозреваемый в 2017 году дал начальнику отдела градостроительства администрации Свободного взятку в 1,3 миллиона рублей.

– Мужчина хотел получить разрешение на строительство объекта и его ввод в эксплуатацию. Следственный комитет РФ по Амурской области возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по факту дачи взятки в особо крупном размере. В отношении сотрудника администрации Свободного также возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. Сейчас мужчина находится под следствием. В рамках следствия устанавливаются все обстоятельства преступлений. Поводом к возбуждению уголовных дел послужили прошлые уголовные дела в отношении сотрудников администрации Свободного, – сообщили в следственном управлении СК РФ по Амурской области.

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#закон #мэрия #Свободный

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Свободный - город президентского внимания! Поэтому всем надо быть особо внимательными!

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    23 секунды назад

    новая команда цены повысит

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