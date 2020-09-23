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23сентября
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сегодня, 16:30 9

За три года жильё в новостройках Благовещенска подорожало на 50 %

За три года жильё в новостройках Благовещенска подорожало на 50 %

Российские эксперты прогнозируют 15-процентное повышение цен на новостройки к концу 2020 года. А рынок недвижимости Благовещенска продолжает показывать положительную динамику и сегодня. Причина — целый комплекс бюджетной поддержки жителям ДВО в деле покупки жилья. При этом высокий спрос на новостройки не соответствует предложению рынка.

Эксперты в сфере недвижимости говорят, что частично — из-за нехватки рабочих рук в строительстве.

— Во многом ситуация с предложением на рынке нового жилья будет зависеть от того, решится ли вопрос с привлечением иностранных рабочих, в частности, из КНР. Из-за пандемии строительные организации потеряли возможность привлекать, например, таких нужных нам китайских каменщиков, — рассказал Амур.инфо Виталий Злочевский.

Этот тезис подтверждают цифры. При этом цифры самые весомые — суммы заработка. Если в прошлом году средняя зарплата каменщика составляла — 75-80 тысяч рублей, в этом году это уже 100-150 тысяч.

— Сегодня застройщики уже вынуждены сдвигать сроки сдачи объектов, а спрос продолжает расти, особенно на новостройки. Его, разумеется, стимулируют такие льготные программы, как дальневосточная и сельская ипотеки, ипотека под 6,5 %. Сказалось и снижение обязательного первоначального взноса до 15 %, которое недавно приняли на уровне российского правительства, — добавил Виталий Васильевич.

Но не отстаёт от «первички» и «вторичка». Собственник тут не ограничен теми показателями, что влияют на застройщика. Например, себестоимостью на строительство, которая растёт ежегодно.

На вторичном рынке всё, как и раньше, зависит от возраста жилья и его квадратуры, отмечают эксперты.

Однако местные специалисты не спешат давать прогнозы на конец года, говорят, что дело это неблагодарное.

— Корректно говорить об актуальном состоянии. Так, за последние три года жильё на рынке новостроек в Благовещенске подорожало на 50 %. Сегодня в центре цена за «квадрат» держится в районе 90 тысяч рублей, а в микрорайоне и Тепличном, где мы наблюдаем бум застройки, — 75-80 тысяч, — заключил Виталий Злочевский.

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#Недвижимость #строительство

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Комментарии
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  • След тигра

    След тигра
    3 часа назад

    "нужных нам китайских каменщиков" - кому нужных? строительным фирмам?

    ну да, вначале ущемлять русских каменщиков, заменяя их на более дешёвых китайских. а теперь "сосать бибу".

    И теперь некоторые предлагают продолжать наступать на те же грабли.

    Ничему история недоумков не учит.

    Давайте, завозите ... мину замедленного действия )))

  • Deitra

    Deitra
    2 часа назад

    Ну и кто в начале года кукарекал, что жилье подешевеет, надо только подождать? Дождались?

  • Руконог

    Руконог
    2 часа назад

    щас специально зашел в авито, 3538 квартир продается в данный момент в благе, на начало года было 3500,так вот вопрос, где спрос то? все квартиры с начала года висят и никто их не покупает, только цена растет непонятно почему. А потому что антимонопольные службы не работают. никто не работает, все только пиз---ят

  • Урфин

    Урфин
    2 часа назад

    Очень часто слышал от руководителей: не нравится у нас за воротами очередь стоит. Так скоро не то что каменщиков. Вообще русский не останется. Молодежь уедет а старшее поколение не бессмертное

  • Урфин

    Урфин
    2 часа назад

    Руконог а ты попробуй позвони по объявам. Половина фейки

  • Руконог

    Руконог
    2 часа назад

    возможно и фейки, агенства специально ставят ценник высокий, чтоб ими скупленное продать выгоднее и нажиться

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Согласно нашей статистики в Благовещенске одновременно в продаже находится около 1,5 тысяч реальных жилых объектов. Остальное или фейки или не снятые после реализации объекты или повтор.

  • Maks_88

    Maks_88
    46 минут назад

    Сделали программы, молодцы.

  • YouKnowMyName

    YouKnowMyName
    14 минут назад

    ничего. василий и ко поиграются со строительной отраслью и доиграются до того, что в центре обратят внимание на их сорваные программы и объемы по строительству и пригонят в область "ПИК". первыми похоронят строительные фирмы, которые любили играть с китайской наёмной силой. вторыми "утопят" посредников-риэлторов.

    и получится, что местные будут заняты только в ремонтах.

    финиш.

    хотя... конечный потребитель только выиграет, зря риэлторы пугают ими.

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