За три года жильё в новостройках Благовещенска подорожало на 50 %

Эксперты в сфере недвижимости говорят, что частично — из-за нехватки рабочих рук в строительстве.

— Во многом ситуация с предложением на рынке нового жилья будет зависеть от того, решится ли вопрос с привлечением иностранных рабочих, в частности, из КНР. Из-за пандемии строительные организации потеряли возможность привлекать, например, таких нужных нам китайских каменщиков, — рассказал Амур.инфо Виталий Злочевский.

Этот тезис подтверждают цифры. При этом цифры самые весомые — суммы заработка. Если в прошлом году средняя зарплата каменщика составляла — 75-80 тысяч рублей, в этом году это уже 100-150 тысяч.

— Сегодня застройщики уже вынуждены сдвигать сроки сдачи объектов, а спрос продолжает расти, особенно на новостройки. Его, разумеется, стимулируют такие льготные программы, как дальневосточная и сельская ипотеки, ипотека под 6,5 %. Сказалось и снижение обязательного первоначального взноса до 15 %, которое недавно приняли на уровне российского правительства, — добавил Виталий Васильевич.

Но не отстаёт от «первички» и «вторичка». Собственник тут не ограничен теми показателями, что влияют на застройщика. Например, себестоимостью на строительство, которая растёт ежегодно.

На вторичном рынке всё, как и раньше, зависит от возраста жилья и его квадратуры, отмечают эксперты.

Однако местные специалисты не спешат давать прогнозы на конец года, говорят, что дело это неблагодарное.

— Корректно говорить об актуальном состоянии. Так, за последние три года жильё на рынке новостроек в Благовещенске подорожало на 50 %. Сегодня в центре цена за «квадрат» держится в районе 90 тысяч рублей, а в микрорайоне и Тепличном, где мы наблюдаем бум застройки, — 75-80 тысяч, — заключил Виталий Злочевский.