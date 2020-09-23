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23сентября
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сегодня, 13:53 4

Олег Имамеев интересуется у горожан давать ли отопление в квартиры раньше времени

Олег Имамеев интересуется у горожан давать ли отопление в квартиры раньше времени

Олег Имамеев в своем Инстараме сегодня начал опрашивать горожан по поводу включения отепления раньше срока. Пока большая часть благовещенцев проголосовала «за».

На выходных мэр Благовещенска говорил о том, что пока нет предпосылок для включения отопления в Благовещенске раньше, чем в срок с 26 сентября по 5 октября. Но сегодня в своем Инстаграме он попросил людей самих ответить, нужно ли им тепло в квартирах. На момент подготовки материала 76 процентов ответили «Да, дома холодно», 24 процента дали ответ «Нет, будет душно».

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#жизнь #ЖКХ

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    17 минут назад

    кому душно,-поставь краны, пока отопление не дали. Вспотеешь,-закрой кран....и вся проблема, а вот если холодно...это и теплая одежда дома и отопление электроприборами, короче сплошной дискомфорт...а сейчас еще дожди будут...придешь мокрый в холодную квартиру-итог=насморк(в лучшем случае) а то и что похуже....

  • Кроненберг

    Кроненберг
    17 минут назад

    дома холодрыга-мэр сам не чувствует?

  • Undertaker

    Undertaker
    14 минут назад

    Пораньше даст, побольше сдерут с населения, хотя и так втридорога платим круглый год.

  • След тигра

    След тигра
    1 минута назад

    Слабаки каждый год ноют про то как им холодно.

    Закалятся надо.

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