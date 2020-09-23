Олег Имамеев интересуется у горожан давать ли отопление в квартиры раньше времени

Олег Имамеев в своем Инстараме сегодня начал опрашивать горожан по поводу включения отепления раньше срока. Пока большая часть благовещенцев проголосовала «за».

На выходных мэр Благовещенска говорил о том, что пока нет предпосылок для включения отопления в Благовещенске раньше, чем в срок с 26 сентября по 5 октября. Но сегодня в своем Инстаграме он попросил людей самих ответить, нужно ли им тепло в квартирах. На момент подготовки материала 76 процентов ответили «Да, дома холодно», 24 процента дали ответ «Нет, будет душно».