Ещё неделю благовещенцам будут прощать пеню за коммуналку

Благовещенский - РКЦ простит пеню тем, кто оплатит долг за коммуналку до 30 сентября. До конца специальной акции осталась всего неделя.

По подсчетам специалистов, горожане задолжали РКЦ 985 миллионов рублей. На эти деньги начислено 370 миллионов пени. Акция «Прощаем пени» единоразовая и не распространяется на те начисления, что взысканы в судебном порядке, сообщает пресс-служба АКС.

— По условиям акции способ оплаты долга не имеет значения. Главное оплатить весь долг в квитанции по коммунальным платежам, до 30 сентября 2020 года. Потом специалисты Благ-РКЦ увидят погашение и пени спишутся автоматически, — рассказала генеральный директор ООО «Благовещенский расчетно-кассовый центр» Татьяна Ревина.

Оплату принимают во всех городских банках и их терминалах. Также можно погасить долг в почтовых отделениях и кассе Благ-РКЦ по ул. Калинина, 52 или в личном кабинете на сайте РКЦ.