В Прогрессе дадут отопление 25 сентября

В пятницу, 25 сентября, начнётся подача тепла в Прогресс. Энергетики Райчихинской ГРЭС переведут оборудование станции на зимний режим работы и заполнят тепловые сети. Тепло появится во всех домах поселка до 2 октября.

Переключат объекты на зимние схемы и отрегулируют тепловые сети в домах управляющие компании. Энергетики ГРЭС напоминают управляющим компаниям и собственникам частных домов: «Если объекты теплопотребления не готовы к отопительному сезону, необходимо предоставить заявление о неподключении объекта в отделение теплосбыта Райчихинской ГРЭС до 25 сентября». В случае аварийной ситуации звонить по телефонам: 4-40-24 или 4-42-66.

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#ЖКХ #Райчихинск

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