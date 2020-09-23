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23сентября
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сегодня, 13:17 2

На новом субботнике в Благовещенске не будут убирать опавшие листья, зато оформят трансформаторы

На новом субботнике в Благовещенске не будут убирать опавшие листья, зато оформят трансформаторы

В Благовещенске акция «Город берегу» в этом году сменила «Чистый город». Она стартует 10 октября. Мэр Благовещенска предложил не собирать опавшие листья, а лучше высадить больше деревьев. Также Олег Имамеев поручил благоустроить памятники, оформить городские трансформаторные подстанции и очистить побережья водоёмов.

— Мы хотим уйти от уборки граблями, сбора листьев и вывоза их на полигон. Биологи рекомендуют не убирать листья, потому что это приводит к вымораживанию почвы. А на таких местах впоследствии трава не растет. Листья, которые выметутся на дорогу и тротуары, уберёт ГСТК. Основной покров останется на газонах, особенно в парках, где естественный гумус крайне необходим, — подчеркнул мэр города Олег Имамеев.

Мэр также отметил, что необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Поэтому горожанам предлагают присоединяться к акции постоянными коллективами. Это могут быть трудовые, творческие или спортивные группы. Для уборки уже определено более ста территорий, зелёных зон, улиц и других объектов, сообщает пресс-служба администрации города.

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#дороги #жизнь #ЖКХ

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Комментарии
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  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    24 минуты назад

    Наконец-то! Имамеев редкий в наше время вменяемый руководитель.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    14 минут назад

    "естественный гумус крайне необходим" + продукты жизнедеятельности животных = красота.....

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