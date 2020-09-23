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23сентября
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сегодня, 12:00 0

Эдвард Сноуден опроверг сообщение о выплате правительству США $5 млн

Эдвард Сноуден опроверг сообщение о выплате правительству США $5 млн
Фото: Twitter

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден опроверг информацию о том, что он якобы согласился выплатить $5 млн от продаж его книги и публичных выступлений правительству Соединенных Штатов, сообщает «Интерфакс».

«CNN совершенно неправильно передал эту информацию. Во-первых, это не урегулирование, и я на него не соглашался. Во-вторых, решение по этому делу о цензуре не подлежит исполнению, пока я нахожусь за пределами страны, и в любом случае — у меня никогда не было таких денег», — написал он в твиттере.

Похожее заявление сделал ранее во вторник адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Сноудена.

— Нам, мне и Сноудену, ничего об этом не известно. Думаю, что это очередная спекуляция, — сказал Кучерена «Интерфаксу».

Ранее Минюст США подал судебный иск к беглому американцу в связи с публикацией его книги «Личное дело» в нарушение обязательства «о неразглашении». В Минюсте США заявили, что правительство намерено собрать все доходы Сноудена от книги.

По данным CNN, Сноуден заработал $4,2 млн с продажи своей книги. Кроме того, передает телекомпания, экс-сотрудник ЦРУ получил еще чуть более $1 млн от платных выступлений. Канал со ссылкой на адвоката Лоренса Ластберга сообщал, что Сноуден якобы согласился отказаться от этих гонораров, и что достигнутое сторонами соглашение передано в суд во вторник.

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#США

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