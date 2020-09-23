Михаил Ефремов рассказал, как смотрит футбол в СИЗО

«Весь матч не видел — нет «Матч Премьера» на телевизоре, который есть. Смотрел «После футбола» с Черданцевым. Грустно, что так сыграли, да еще с «конями», — написал Ефремов в ответ на письмо нашего корреспондента, который воспользовался специальной платформой Федеральной службы исполнения наказаний.

«Конями», о которых упоминает Ефремов, в футбольном мире называют футболистов и болельщиков ЦСКА.

«Интернета у нас нет, запрещено. Есть TV и холодильник. Относятся ко мне хорошо, а какой я человек, судить не мне, а другим. Думаю, разный», — отметил Ефремов.

Он также прокомментировал переход в «Спартак» Александра Кокорина, как известно, тоже отбывавшего срок в колонии, а еще ранее заявившего, что в «Спартак» никогда не перейдет. «Никогда не говори никогда», — заметил Ефремов.

Говоря о том, сможет ли «Спартак» рассчитывать на золотые медали в этом сезоне, актер написал: «Надеюсь, «Спартак» хотя бы поборется с «газом».

Под «газом» подразумевается «Зенит», спонсором которого является «Газпром».

Отметим, что первое место в российской премьер-лиге сейчас занимает «Зенит» с 17-ю очками, столько же у «Спартака», идущего вторым.