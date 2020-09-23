В Циолковском перевоспитывают беспризорных псов

В Циолковском нашли оригинальный путь решения проблемы беспризорных животных. На базе муниципального предприятия здесь организовали «общежитие» для животных.

Бездомных собак на улицах Циолковского собирают как волонтеры, так и представители городских властей. Помещение для содержания животных появилось еще в 2018 году, в гаражах бывшей воинской части на средства предпринимателей и представителей совета молодежи космодрома Восточного построили вольеры. Сейчас территорию занимает «Циолковский городской сервисный комплекс» и, помимо содержания животных, предприятие реализовывает контракты по отлову агрессивных собак, ставит им прививки и стерилизует. После этого «постояльцы» два месяца находятся в общежитии на карантине, потом их отпускают. Интересно, что когда собак отпускают, многие псы не хотят уходить. В таком случае работу продолжают волонтеры. Специально для «загостившихся» животных освободили отапливаемый офис, где им готовят еду. Помогает добровольцам и муниципальное предприятие.

— Наши работники помогают с уборкой в вольерах, подвозят воду. Девочки-волонтеры каждое утро перед работой приходят, за животными ухаживают. Они объявляют сборы, в которых жители участвуют, и мы тоже складываемся. Школа и детский сад дают пищевые отходы. Мы открыли вольеры, но собаки сами отсюда не уходят, они голодными никогда не бывают, их тут любят. У нас был случай, когда отдали собаку в Шимановск, а она через несколько дней вернулась обратно, — рассказывает директор ЦГСК Виктор Коржов.

С 2018 года Циолковский освоил три региональных субсидии на общую сумму в 1 миллион рублей. В этом году ждут поступления четвертой.

— Мы подали 25 ходатайств. Нам одобрена субвенция в размере 304 639 рублей на отлов и содержание 17 особей, — приводит данные начальник управления градостроительства, капитального строительства и ЖКХ администрации ЗАТО Циолковский Светлана Кондратьева.

В ЦГСК подчеркнули, что по контракту предусмотрен только отлов животных и их содержание в течение 40 дней. Дальнейший уход – это инициатива волонтеров, которая финансируется за счет добровольных пожертвований, сообщает пресс-служба правительства области.