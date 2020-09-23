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23сентября
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сегодня, 12:06 0

Благовещенец незаконно потратил семь тысяч рублей с чужой карты

Благовещенец незаконно потратил семь тысяч рублей с чужой карты
Фото: ifehacker.ru

Житель областного центра забыл свой телефон и банковскую карту на стойке регистрации в одной из поликлиник города. Когда он вернулся, телефона на месте уже не было. Ничего не оставалось, как обратиться в полицию.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер наружного видеонаблюдения. На одной из них оперативники увидели мужчину, который взял со стойки регистрации чужой телефон. Личность злоумышленника удалось быстро установить. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель областного центра 1973 года рождения.

— Благовещенца задержали по месту жительства и доставили в дежурную часть отдела полиции. Похищенный сотовый телефон оперативники изъяли и вернули законному владельцу. Как выяснилось, в чехле сотового телефона хранились банковские карты потерпевшего. Одной из них и воспользовался задержанный. Он расплачивался бесконтактным способом оплаты за покупки в различных магазинах города. Всего мужчина успел совершить покупок на семь тысяч рублей. Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В отношении него возбудили уголовное дело, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

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#происшествия #финансы

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