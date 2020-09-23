Онкобольные амурчане смогут бесплатно покататься на лошадях и пройти курсы арт-терапии

В Благовещенском конноспортивном клубе «Аллюр» амурские онкобольные смогут бесплатно покататься на лошадях и пройти курсы арт-терапии. Спортивная организация выиграла около 500 тысяч рублей в конкурсе Фонда президентских грантов. Общая сумма проекта «Верхом к здоровой жизни» составляет примерно 900 тысяч рублей.

В ходе проекта запланировано 50 мероприятий. С целью психологической разгрузки для семей, имеющих онкобольных детей, используют такие методы, как иппотерапия, анималотерапия, музыкотерапия и арт-терапия. Участники, которые не смогут сесть верхом на коня, покатаются в конном экипаже с гармонистом.

К участию приглашают 180 семей. Участников будут привозить на автобусе, затем развозить обратно по домам. Занятия организуют два раза в неделю по выходным в течение полугода.

– Каждая семья сможет посетить клуб пять раз. Занятия проходят групповым методом по два часа. Для участия в проекте ещё есть свободные места. Мы готовы принять ещё желающих, – рассказала директор конноспортивного клуба Ирина Шишова.

В конце каждого мероприятия участников проекта ждёт приятный сюрприз – пикник на свежем воздухе в шатре в хорошую теплую погоду, а в холодную или дождливую погоду – в классе административного здания.

Заключительным этапом станет концерт с конным представлением, на котором смогут выступить сами участники проекта, сообщает пресс-служба правительства области.