В ООН поблагодарили Путина за предложение по вакцинации сотрудников организации
Организация Объединенных Наций благодарна президенту России Владимиру Путину за озвученное им на Генассамблее предложение по бесплатному обеспечению ее сотрудников российской вакциной от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
— Мы благодарны президенту Путину за его щедрое предложение, которое будет изучено нашей медицинской службой, — сказал он.
Во вторник Путин заявил в выступлении, которое транслировалось в Генеральной ассамблее ООН, что Россия готова бесплатно предоставить вакцину «Спутник-V» для сотрудников ООН. По его словам, обращения от коллег из ООН о поставке российской вакцины к российской стороне уже поступали.
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