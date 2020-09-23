В ООН поблагодарили Путина за предложение по вакцинации сотрудников организации

— Мы благодарны президенту Путину за его щедрое предложение, которое будет изучено нашей медицинской службой, — сказал он.

Во вторник Путин заявил в выступлении, которое транслировалось в Генеральной ассамблее ООН, что Россия готова бесплатно предоставить вакцину «Спутник-V» для сотрудников ООН. По его словам, обращения от коллег из ООН о поставке российской вакцины к российской стороне уже поступали.