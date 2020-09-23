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23сентября
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сегодня, 10:53 1

В ООН поблагодарили Путина за предложение по вакцинации сотрудников организации

В ООН поблагодарили Путина за предложение по вакцинации сотрудников организации
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Организация Объединенных Наций благодарна президенту России Владимиру Путину за озвученное им на Генассамблее предложение по бесплатному обеспечению ее сотрудников российской вакциной от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

— Мы благодарны президенту Путину за его щедрое предложение, которое будет изучено нашей медицинской службой, — сказал он.

Во вторник Путин заявил в выступлении, которое транслировалось в Генеральной ассамблее ООН, что Россия готова бесплатно предоставить вакцину «Спутник-V» для сотрудников ООН. По его словам, обращения от коллег из ООН о поставке российской вакцины к российской стороне уже поступали.

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#коронавирус #политика

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    2 часа назад

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