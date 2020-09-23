Педагоги Амурского колледжа сервиса и торговли занимались со школьниками «Технологией моды». На базе десятой школы 29 учеников 7-8 классов узнали, что должен знать и уметь технолог моды, а также где он может работать. Затем ребята по готовым лекалам изготовили «французскую косынку». Они раскроили и обработали косынку, а также научились завязывать её разными способами.

— Многие дети захотели посетить занятия продвинутого уровня уже в мастерских колледжа. Там ребята попробуют себя в роли дизайнера одежды с 14 по 16 октября и с 10 по 12 ноября, — рассказала заместитель заведующего структурным подразделением по УПР (отделение № 3) Лилия Плаксина.

Федеральный проект «Билет в будущее» стартовал в Приамурье в 2018 году. Школьники проходят онлайн-диагностику по выявлению интересов. Они также участвуют в мероприятиях, на которых пробуют себя в разных профессиях. Благодаря такой работе дети понимают, какая деятельность им больше по душе и является востребованной.

«Билет в будущее» реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». В этом году к нему присоединилось 79 субъектов России, сообщает пресс-служба правительства области.

— Проект даёт детям информацию об огромном мире профессий. Они понимают, к каким из них есть интерес, и пробуют себя в роли специалистов на практических мероприятиях, а также общаются с профессионалами. Наша задача сделать так, чтобы проект становился масштабнее, и вовлекать больше ребят. В идеале «билет в будущее» должен получить каждый амурский школьник, — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.