Любовница Тарзана призналась, что хотела увести его из семьи

— С чего вы взяли, что у меня корысть? Возможно, я сама себя в чём-то обманывала. Да, я действительно хотела, чтобы Серёжа был со мной и ушёл из семьи! — призналась 28-летняя Шульженко в эфире Первого канала.

Кроме того, Анастасия отметила, что оскорбления Анны Мосс, также называющей себя любовницей Тарзана, задевают её.

— Извините, вы меня сейчас так бесите! Вот из-за таких девушек, как вы — напыщенных, переделанных дам, — мне не верят, — заявила Шульженко.

Напомним, история началась с заявления Наташи Королёвой о пропаже из квартиры денег и украшений. В число подозреваемых в краже, как сообщали СМИ, входит любовница супруга певицы Анастасия Шульженко. Она рассказала об интимной связи с актёром и призналась, что беременна от него. После этого она призналась, что теперь боится за свою жизнь.