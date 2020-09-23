В России готовят законопроект о химической кастрации педофилов

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Отмечается, что проект разрабатывают по поручению Сергея Миронова. Такое предложение он выдвинул после трагедии в городе Рыбинске Ярославской области, где 15 сентября педофил изнасиловал и убил двух девочек.

Напомним, что недавно детский омбудсмен Анна Кузнецова выступила за пожизненный надзор за педофилами и создание их реестра для борьбы с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Ее предложение также последовало после нашумевшей трагедии с двумя сестрами.