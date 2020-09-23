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23сентября
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сегодня, 10:52 8

В России готовят законопроект о химической кастрации педофилов

В России готовят законопроект о химической кастрации педофилов
Фото: pixabay.com

Депутаты Госдумы готовят законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за педофилию и убийство детей. Они предлагают утвердить смертную казнь за тяжкие преступления против несовершеннолетних, а также ввести химическую кастрацию для педофилов, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что проект разрабатывают по поручению Сергея Миронова. Такое предложение он выдвинул после трагедии в городе Рыбинске Ярославской области, где 15 сентября педофил изнасиловал и убил двух девочек.

Напомним, что недавно детский омбудсмен Анна Кузнецова выступила за пожизненный надзор за педофилами и создание их реестра для борьбы с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Ее предложение также последовало после нашумевшей трагедии с двумя сестрами.

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#дети #закон #криминал #российская власть

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Идея сама по себе неплохая, но, во-первых, необходимо учитывать несовершенство и коррумпированность нашей судебной системы.

    Во-вторых, как кастрация помешает преступнику надругаться и убить жертву?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Смертная казнь явно не прокатит, а ЗРЯ(!). Ну, а кастрация, если только по самые плечи, то да...

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    Лорд специалист в этой теме

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    А пивная бутылка по старой привычке гоняется за мной по новостям. )))

    Скучаешь, ботик? )

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    А на счёт специалиста, ты прав, есть у меня опыт общения и с правоохранительной, и с судебной системой в РФ.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Медицине неизвестно что такое педофилия. Это болезнь или временная неадекватность? Какие критерии в законе приписывать? Просто озлобление зверское к педофилам прописать? А потом он осознает свои неадекватные проступки, но семью завести ему уже не дано. Закон его вычеркнет как зверя. Совсем иные законы должны быть. А насилие такого рода -это охота на ведьм с применением пыток. Давайте тогда воров четвертовать. Давайте смертников живьем сжигать. Это устрашительнее будет. Это злоба будет ко всем.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    Как отец я конечно понимаю посыл, но..

    Много тут тех, кто паспорт у пассий спрашивает? В наше время и 17 летние могут выглядеть на 30, как накрасится по боевому....

  • Kadet_84

    Kadet_84
    5 минут назад

    ОТ, Вы о чём? Какое может быть снисхождение к подобным тварям? А на счёт "осознания своих неадекватных поступков и желания завести семью", вААще - зачёт!... Таким нужна не химическая кастрация, а физическая, да ещё тупыми бараньими ножницами.

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