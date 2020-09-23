Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:58 2

В Госдуме готовят законопроект о химической кастрации за педофилию

В Госдуме готовят законопроект о химической кастрации за педофилию
Фото: Яндекс.Новости

В «Справедливой России» готовят законопроект о радикальном ужесточении наказания за тяжкие преступления против детей вплоть до введения смертной казни за убийство и химической кастрации за педофилию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СР.

«Да, такое поручение дано. Подготовить законопроект», — сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, готовит ли СР такой документ.

Ранее лидер СР Сергей Миронов предложил радикально ужесточить наказание за тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних в связи с трагедией в Рыбинске. Говоря об ужесточении наказания, он напомнил о своем призыве к смертной казни за убийство детей и проекте о химической кастрации педофилов.

В Рыбинске 15 сентября были убиты сестры восьми и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый — сожитель матери девочек Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области после знакомства по интернету. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.

Полиция задержала Молчанова 18 сентября в Рыбинске, подозреваемый прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами. Он признался в совершении преступления. Ему предъявлено обвинение по статьям УК «Убийство», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера».

Просмотров всего: 314

#дети #закон #российская власть

распечатать


Общество

Онкобольные амурчане смогут бесплатно покататься на лошадях и пройти курсы арт-терапии
Общество

«Билет в будущее» должен получить каждый амурский школьник
Общество 7

В России готовят законопроект о химической кастрации педофилов
В России и мире

Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительных выплатах на третьего ребенка
Комментарии
Показать все (2)
  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    Ну насчет кастрации согласен,-но только хирургическая и без наркоза! Иначе эту падаль не вывести....

  • OT

    OT
    1 час назад

    Четвертовать воров. Живьем сжигать пожизненных. Злее надо злее быть. Злоба наше все.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь