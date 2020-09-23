К пятнице в Благовещенске откроют сквозной проезд на участке улицы Ленина

Фото: admblag.ru

В пятницу, 25 сентября, участок улицы Ленина от Шимановского до Островского откроют для движения автомобильного транспорта.

К вечеру пятницы, 25 сентября, на главной городской улице нанесут дорожную разметку. Перекрывать проезжую часть на время этих работ ни на одном из отрезков не будут.

От улицы Шимановского до Пионерской уже уложен финишный слой асфальтобетона. Последние 500 квадратных метров покрытия на перекрестке Островского – Ленина уложили накануне.

Пока разметку нанесут на дорожное покрытие краской. Примерно через две недели её продублируют уже холодным пластиком.

— Ограждения уберём, и на протяжении улицы Ленина будут вестись уже работы по нанесению разметки. Однако не будет сквозного проезда от улицы 50-летия Октября до Пионерской, ограждения там оставим. Это сделано для того, чтобы дорожное движение было безопаснее. Наверняка сейчас начнут гонять, а у нас еще не закончены работы на следующем участке — в районе улицы Пионерской, — рассказали в подрядной организации, выполняющей дорожные работы.

Подрядчик уже зашёл на участок улицы Ленина между Пионерской и Шевченко. Рабочие приступили к установке бортового камня, засыпке траншеи с послойным уплотнением и к демонтажу старого асфальтобетонного покрытия. Работы продолжатся до 15 октября, сообщает администрация Благовещенска.