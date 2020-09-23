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сегодня, 10:05 1

Один в больнице: утром на Новотроицком шоссе произошло серьезное ДТП

Один в больнице: утром на Новотроицком шоссе произошло серьезное ДТП
Фото: @blag_dtp

В среду, 23 сентября, около 06:20 на 5 километре автодороги Благовещенск – Свободный столкнулись «ниссан тиида» и грузовой автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, травмы получил один человек. Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства произошедшего. В местных пабликах утверждают, что виновником аварии стал водитель легкового автомобиля.

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#дороги #ДТП #происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Кто-то слишком быстро ехал. (

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