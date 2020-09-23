Один в больнице: утром на Новотроицком шоссе произошло серьезное ДТП
В среду, 23 сентября, около 06:20 на 5 километре автодороги Благовещенск – Свободный столкнулись «ниссан тиида» и грузовой автомобиль.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, травмы получил один человек. Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства произошедшего. В местных пабликах утверждают, что виновником аварии стал водитель легкового автомобиля.
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