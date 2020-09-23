Один в больнице: утром на Новотроицком шоссе произошло серьезное ДТП

В среду, 23 сентября, около 06:20 на 5 километре автодороги Благовещенск – Свободный столкнулись «ниссан тиида» и грузовой автомобиль.

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