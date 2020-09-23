Участников массовых беспорядков на Амурском ГПЗ оставили под стражей

Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей 26 человек, которых обвиняют в массовых беспорядках на Амурском ГПЗ.

Граждане обвиняются в совершении тяжкого преступления, направленного против общественной безопасности. За него предусмотрено наказание в виде восьми лет лишения свободы.

— Суд учел, что они не имеют постоянного места жительства в России и поэтому могут скрыться от следствия. Также суд согласился с доводами о том, что обвиняемые могут оказать давление на свидетелей. Кроме этого, следствию ещё предстоит провести ряд проверок, на которые потребуется больше времени. В итоге всем 26 обвиняемым продлили срок на 1 месяц 24 суток. Всего под стражей иностранцы пробудут 3 месяца и 24 дня, — сообщили в пресс-службе Благовещенского городского суда.

Напомним, что 13 июля на территории вахтового городка около 300 рабочих устроили погром в бытовых и административных помещениях. Причиной стало возмещение расходов по оплате патентов на работу в РФ. По факту массовых беспорядков были возбуждены уголовные дела.