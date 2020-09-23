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23сентября
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сегодня, 10:01 9

Участников массовых беспорядков на Амурском ГПЗ оставили под стражей

Участников массовых беспорядков на Амурском ГПЗ оставили под стражей

Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей 26 человек, которых обвиняют в массовых беспорядках на Амурском ГПЗ.

Граждане обвиняются в совершении тяжкого преступления, направленного против общественной безопасности. За него предусмотрено наказание в виде восьми лет лишения свободы.

— Суд учел, что они не имеют постоянного места жительства в России и поэтому могут скрыться от следствия. Также суд согласился с доводами о том, что обвиняемые могут оказать давление на свидетелей. Кроме этого, следствию ещё предстоит провести ряд проверок, на которые потребуется больше времени. В итоге всем 26 обвиняемым продлили срок на 1 месяц 24 суток. Всего под стражей иностранцы пробудут 3 месяца и 24 дня, — сообщили в пресс-службе Благовещенского городского суда.

Напомним, что 13 июля на территории вахтового городка около 300 рабочих устроили погром в бытовых и административных помещениях. Причиной стало возмещение расходов по оплате патентов на работу в РФ. По факту массовых беспорядков были возбуждены уголовные дела.

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#Дальний Восток #работа #суды

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Комментарии
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    3 часа назад

    Ну, проверьте их на принадлежность к ИГИЛ обязательно. Капиталисты хреновы.

  • Roman_x

    Roman_x
    3 часа назад

    Прикольно, люди начали бастовать за то,что им не платят уже несколько месяцев зарплату(что не законно), и почему то их же задержали и посадили, а организация продолжает не платить зарплату ,и ей ничего ен будет...ох уж эта путлерская россия , коррупционная)(

  • system101

    system101
    2 часа назад

    Там была не задержка зп, а неразбериха с дополнительной оплатой. После всей этой замуты рабочим выплатили кучу премий, повысили ставку и ещё каких-то плюшек накидали. А задержали из нескольких сотен только 26, которые обнесли авоську, салоны связи набили лицо развозчику воды и т.д. Их за обчистку магазинов что нужно было по голове погладить? Ох уж этот путлер не дает лутать магазины!!

  • Undertaker

    Undertaker
    2 часа назад

    Расчёту гастарбайтеров с кучей премий, повышенным ставками, массой плюшек, девственными гуриями и прочей ахинеей от приближенных в студию

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    А за чей счет содержание иноземцев под стражей и компенсация погромов?...

  • Undertaker

    Undertaker
    2 часа назад

    Миллер у себя в хоромах разместил или у Васи на диванчике?

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Кузьмич93, можешь в суд на них подать на возмещение ущерба. )

  • starco

    starco
    1 час назад

    Бастующие люди не громят магазины и автомобили на своем пути. Бастующие люди тупо не выходят в один прекрасный день на работу и пишут заявления в ГИТ и прокуратуру - и это очень впечатляет работодателя. А если начинают громить и избивать таких вот "правдолюбцев-борцунов с кровавым режЫмом", случайно попавшихся на пути - значит, нужно применять силу, вплоть до огнестрела. В дмократических Омериках так и делают - и никто не орёт "кровавая трамповская недодержава".

  • system101

    system101
    25 минут назад

    Вот объява с списком премий https://www.instagram.com/p/CCsP642qlnM/

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