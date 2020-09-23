Интервью с заслуженной артисткой России Ольгой Прокофьевой (видео)

«Золотая маска» преподносит нам разные сюрпризы: замечательные спектакли, встречи и узнавание молодых артистов, новые имена и новые театры.

Многие артисты впервые побывали в Благовещенске, и мы со многими встретились впервые, например, весь актерский состав мюзикла «Шербурские зонтики». Но нашу сегодняшнюю гостью долго представлять не нужно. Мы уже не в первый раз встречаем ее и всегда с огромной радостью – Заслуженная артистка России Ольга Прокофьева.