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23сентября
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сегодня, 10:17 0

Интервью с заслуженной артисткой России Ольгой Прокофьевой (видео)

Интервью с заслуженной артисткой России Ольгой Прокофьевой (видео)

«Золотая маска» преподносит нам разные сюрпризы: замечательные спектакли, встречи и узнавание молодых артистов, новые имена и новые театры.

Многие артисты впервые побывали в Благовещенске, и мы со многими встретились впервые, например, весь актерский состав мюзикла «Шербурские зонтики». Но нашу сегодняшнюю гостью долго представлять не нужно. Мы уже не в первый раз встречаем ее и всегда с огромной радостью – Заслуженная артистка России Ольга Прокофьева.

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#Фестиваль «Золотая маска» #культура

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