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23сентября
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сегодня, 09:52 4

На дне Бурхановки нашли матрас и старый диван

На дне Бурхановки нашли матрас и старый диван
Фото: @mkpgstk

Мостовые переходы по руслу Бурхановки очищают от мусора сотрудники Городского сервисно-торгового комплекса. Это делают для того, чтобы увеличить пропускную способность труб. Чистое русло поможет предотвратить выход реки из берегов во время обильных осадков.

— Во время очистки на дне Бурхановки нашли не только мелкий мусор и ветки, но и старый матрас и даже диван. Администрация города просит горожан не захламлять русло реки – таким образом, и без того непростая ситуация с водоотведением в городе усложняется еще больше, — сообщили в пресс-службе ГСТК.

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#большая вода #экология

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Добавьте про старый сапог и кастрюлю. Своими глазами видел.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    После последнего сильного ветра, повалившего деревья, в Бурхановке оказались как самостоятельно упавшие, так и попиленные, предположительно ГСТК, деревья и ветки - все это, помимо прочего мусора, уже более недели не вывозится, а валяется в речке в районе мостика по Кузнечной/Красноармейской.

  • Undertaker

    Undertaker
    2 часа назад

    Нырнул бы нужный россиянам человек и достал бы амфоры

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    "Администрация города просит"

    Не просить надо, а запрещать и требовать, выявлять и наказывать!

    Вот тогда, может быть, и станет речка чище и красивее!

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