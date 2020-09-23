На дне Бурхановки нашли матрас и старый диван

Мостовые переходы по руслу Бурхановки очищают от мусора сотрудники Городского сервисно-торгового комплекса. Это делают для того, чтобы увеличить пропускную способность труб. Чистое русло поможет предотвратить выход реки из берегов во время обильных осадков.

— Во время очистки на дне Бурхановки нашли не только мелкий мусор и ветки, но и старый матрас и даже диван. Администрация города просит горожан не захламлять русло реки – таким образом, и без того непростая ситуация с водоотведением в городе усложняется еще больше, — сообщили в пресс-службе ГСТК.