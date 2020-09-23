Больше ста заявок подали в администрацию потерявшие урожай благовещенцы

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Благовещенцы, огороды которых залило сильными ливнями, могут написать заявление на предоставление овощей. За два дня, 21 и 22 сентября, в администрации от горожан уже принято 106 заявок.

50 килограммов картофеля, 20 килограммов капусты и по 10 килограммов моркови и свёклы входит в продуктовый набор. Овощи предоставляются на каждого члена семьи, прописанного и постоянно проживающего в доме, попавшего в зону подтопления.

— Помощь предоставляется при условии полной утраты урожая на земельном участке, на котором расположено домовладение. Состав семьи и факт постоянного проживания необходимо подтвердить документально. Заявление на всех членов семьи подаёт один человек. В течение 5 дней после подачи заявления по указанному адресу отправится комиссия. На основании заключения комиссии ещё через 5 дней специалисты вынесут решение о предоставлении помощи либо об отказе, — сообщили в пресс-службе благовещенской администрации.

Заявления принимаются по будням с 08:00 до 19:00, а также по субботам 26 сентября и 3 октября по адресу: улица Ленина, 108/2, кабинет 117.

Жители Садового, Плодопитомника и Белогорья могут написать заявление в территориальных отделах.