Выбор читателей за 22 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 22 сентября.

Если вы когда-то представляли комнату, полностью забитую солью, то не надо представлять – она есть у нас!

В мэрии Благовещенска произошли кадровые изменения. Накануне стало известно, что первым заместителем мэра города стал Игорь Берлинский. Кроме этого, сегодня в должность начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи вступила Оксана Климова, сообщает пресс-служба городской администрации.

На днях в редакцию Амур.инфо обратились жители дома по адресу: улица 50-летия Октября, 62/8. В подвале многоэтажки из канализации три недели бил фонтан нечистот. Теперь жильцы третьего подъезда утверждают, что находиться в квартирах невозможно. По их словам, нечистоты проникли также во второй и первый подъезды.

В Благовещенске вечером 21 сентября произошло ДТП, в результате которого один человек пострадал.