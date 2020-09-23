Выбор читателей за 22 сентября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 22 сентября.
В Благовещенске открылась новая соляная пещера «Соль Плюс» (видео)
Если вы когда-то представляли комнату, полностью забитую солью, то не надо представлять – она есть у нас!
Игорь Берлинский стал первым замом мэра Благовещенска, а Оксана Климова возглавила спортуправление города
В мэрии Благовещенска произошли кадровые изменения. Накануне стало известно, что первым заместителем мэра города стал Игорь Берлинский. Кроме этого, сегодня в должность начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи вступила Оксана Климова, сообщает пресс-служба городской администрации.
В подвале благовещенской многоэтажки три недели бил фонтан из нечистот (фото)
На днях в редакцию Амур.инфо обратились жители дома по адресу: улица 50-летия Октября, 62/8. В подвале многоэтажки из канализации три недели бил фонтан нечистот. Теперь жильцы третьего подъезда утверждают, что находиться в квартирах невозможно. По их словам, нечистоты проникли также во второй и первый подъезды.
В центре Благовещенска в ДТП пострадал мотоциклист (видео)
В Благовещенске вечером 21 сентября произошло ДТП, в результате которого один человек пострадал.
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