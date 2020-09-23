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Выбор читателей за 22 сентября

Выбор читателей за 22 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 22 сентября.

В Благовещенске открылась новая соляная пещера «Соль Плюс» (видео)

Если вы когда-то представляли комнату, полностью забитую солью, то не надо представлять – она есть у нас!

Игорь Берлинский стал первым замом мэра Благовещенска, а Оксана Климова возглавила спортуправление города

В мэрии Благовещенска произошли кадровые изменения. Накануне стало известно, что первым заместителем мэра города стал Игорь Берлинский. Кроме этого, сегодня в должность начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи вступила Оксана Климова, сообщает пресс-служба городской администрации.

В подвале благовещенской многоэтажки три недели бил фонтан из нечистот (фото)

На днях в редакцию Амур.инфо обратились жители дома по адресу: улица 50-летия Октября, 62/8. В подвале многоэтажки из канализации три недели бил фонтан нечистот. Теперь жильцы третьего подъезда утверждают, что находиться в квартирах невозможно. По их словам, нечистоты проникли также во второй и первый подъезды.

В центре Благовещенска в ДТП пострадал мотоциклист (видео)

В Благовещенске вечером 21 сентября произошло ДТП, в результате которого один человек пострадал.

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#Обзор #интернет #СМИ

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