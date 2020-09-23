Морской отдых в период пандемии: амурчане меняют Вьетнам на Турцию, а Пхукет на Приморье

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Пока закрыты границы с большинством стран, куда привыкли ездить на отдых дальневосточники, приходится довольствоваться тем, что есть. Многие амурчане в этом году перебронировали свои путевки в азиатские страны на Краснодарский край, Крым, Турцию и даже близлежащее Приморье.

— Глубина продаж сейчас небольшая. Мало кто бронирует клиентам туры на месяцы вперед – на закрытые сейчас направления. Потому что нужно адекватно оценивать риски. Я всегда стараюсь найти своим туристам максимально лучший вариант, поэтому перебронирований было много, – рассказывает директор одного из туристических агентств Благовещенска Татьяна Николаева. — Основная волна переносов туров была сделана в апреле-июне, но некоторые делаю и до сих пор — открываются новые направления или у туристов появляется определенность в планах на следующий год.

Кто-то с апреля перебронировал свои заграничные туры на сентябрь, но границы с большинством курортных стран так и не открыли, поэтому вновь приходится менять дату туров. По желанию одних туристов остров Самуи перебронировали с июня на начало октября. Теперь уже очевидно, что они и в октябре туда не полетят, соответственно, тур перенесли на июнь 2021 года. Брони по Таиланду, Вьетнаму многие туристы сразу переносили на следующий год. Надежда все-таки есть, что во втором полугодии следующего года Азия все же начнет принимать туристов из России. Часть азиатских туров перебронировали и в этом году.

Вьетнам переносили на Турцию, а Пхукет одной семье поменяли на приморский гостиничный комплекс «Тёплое море». И, кстати, люди остались довольны, что самое главное. Конечно, это очень отличалось от Андаманского моря, но с учетом нашей дальневосточной специфики получилось весьма неплохо.

Как нам рассказала Татьяна, сентябрь ознаменовался массовой рассылкой уведомлений от туроператоров о возвратах средств по турам. Им в конце июля давалось 60 дней для того, чтобы предложить туристам равнозначный турпродукт вместо тура, который сейчас не может состояться, либо сделать возврат денег. Если клиенты выбирают деньги, им должны их вернуть до конца 2021 года. Если выбирается тур, его нужно оформить.

— Открытие Турции в августе очень оживило туристический рынок, обрадовало и турагентов, и туристов. Конечно, москвичей в первую очередь, но не только — к примеру, уже больше 15 моих туристов отдохнули в Турции, есть семьи, которые ещё наслаждаются там теплым морем. Худо-бедно заграничный туризм стал восстанавливаться во многом благодаря Турции. После открытия страны для россиян стало меньше заявок на курорты Краснодарского края. Основной вал брони на российские курорты приходился на июнь-июль, когда других вариантов отдыха просто не было. Сейчас, если приходится выбирать Сочи на октябрь, то во многих популярных санаториях и отелях или нет мест, или очень мало, — предупреждает турагент.

На данный момент Россия возобновила прямое авиасообщение уже со многими странами: Великобританией, Египтом, Мальдивами, ОАЭ, Турцией, Танзанией, Швейцарией, Британией, США. С 21сентября полетная программа заработала с Белоруссией (Минск), Казахстаном (Нур-Султан), Киргизией (Бишкек). Международные рейсы вылетают пока только из Москвы, Питера Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.

Например, из Москвы в Дубай можно улететь на 12 дней за 41 500 рублей на одного. Турция на 7 ночей обойдется одному человеку в 16 000 рублей. Мальдивы на 9 дней будут стоить от 173 000 рублей на одного человека.

С 27 сентября начнут летать рейсы в Южную Корею (Сеул). 1 октября планируется открывать авиасообщение с Доминиканой. Открыты для россиян и несколько других стран: Греция, Черногория, Сербия, Албания, Босния, Хорватия, Кения, Эфиопия, Абхазия, Бразилия и Руанда. Правда, чтобы туда попасть, придется искать стыковочные рейсы из стран с прямым авиасообщением.