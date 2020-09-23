Гороскоп 23 сентября: Близнецам опасно перенапряжение, а финансовое положение Раков окажется недостаточно надёжным

Восход Солнца: 06:18

Заход Солнца: 18:26

Солнце в Деве.

Овен. Энергетически мощный день. Нужно быть очень осторожным и внимательным в делах: события могут пойти совсем не так, как вы ожидаете. Лучше не планировать новых дел и избегать работы, требующей внимания и скрупулезного отношения.

Телец. В этот день дома вы почувствуете себя в своей тарелке на все 100%, сможете расслабиться после изнурительного рабочего дня. Романтическое настроение и ожидание праздника помогут решить важные вопросы в личной жизни.

Близнецы. Сегодня особенно опасно перенапряжение из-за резкого снижения жизненного тонуса. Не стоит начинать новые дела, подписывать документы, быстро ездить. Любовные разочарования будут переноситься с трудом.

Рак. День символизирует открытия, переработку информации, освоение нового. Но не стоит ждать скорых результатов. Вероятно, что ваше финансовое положение окажется недостаточно надёжным. Успех ваших начинаний будет зависеть от духовных и материальных накоплений всего года.

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Лев. Звезды обещают Льву день, в котором будет больше плюсов, чем минусов. И это не по вашей вине, просто обстоятельства так складываются. Удача по-прежнему относится к вам с благосклонностью.

Дева. Уделите внимание своим желаниям, проведите вечер своей мечты, для этого есть все предпосылки. Девам нельзя выяснять отношения с людьми. В противном случае вы с ними не только поссоритесь, но и услышите в свой адрес много нелицеприятных слов.

Весы. Не упрямьтесь и бегите за сюрпризами — звёзды все равно от вас не отвяжутся. По пути загляните в кулинарный магазин — вечером ожидаются приятные гости. День несёт опасность для здоровья: вероятны авария, сердечный приступ или травма.

Скорпион. День может быть очень тяжелым. Для мужчин-Скорпионов новое знакомство не окажется длительным. Недоверие к сильным эмоциям и сдержанность в сердечных увлечениях, а также ревность или, наоборот, измена, могут осложнить отношения со спутницей. Женщинам-Скорпионам следует обратить больше внимания на состояние своего здоровья: соблюдать режим питания, отдыха и сна.

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Стрелец. Благоприятный день для коллективных мероприятий, физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе. Скорее всего именно этот день позволит вам решить одну из семейных проблем. Благоприятны семейные отношения, романтические привязанности, влюбленность.

Козерог. Звезды приготовили для Козерогов не только новый, но и крутой поворот в карьере. Ваши мечты начинают сбываться с такой скоростью, что вы даже радоваться не успеваете. Противоречивый, двойственный день.

Водолей. Вы будете делать все возможное для достижения цели, однако сегодня очень велика вероятность в порыве эмоций переступить собственную грань морали. Не забывайте о своём кодексе чести. Вас ждет в целом удачный день.

Рыбы. Постепенно реальная жизнь начнет вторгаться в ваш внутренний мир. Это затронет в первую очередь семейные отношения. Не отчаивайтесь из-за возникших проблем. Просто нужно быть осторожнее. Не следует посвящать знакомых в свои проблемы.

Астролог: Вальдемар Небоходцев