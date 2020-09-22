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22сентября
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сегодня, 19:03 0

В Благовещенске начали обустраивать будущий сквер имени Кузнецова

В Благовещенске начали обустраивать будущий сквер имени Кузнецова
Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

В Благовещенске началось строительство сквера имени почетного жителя Благовещенска, Героя Советского Союза, генерал-майора Юрия Кузнецова. Напомним, зона отдыха появится в районе ДВОКУ, на участке улицы Ленина между Мухина и Артиллерийской, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

В сквере поставят скамейки, оборудуют тротуары, газоны, поставят освещение и построят большую детскую площадку. В центре сквера поставят скульптуру, какую — пока еще решается. Все задумки планируют реализовать в несколько этапов. Первый — благоустройство территории.

Подрядная организация ООО «БКС-Строй» уже начала работу. За месяц вымостят пешеходные дорожки из цветной плитки и оборудуют две автостоянки. Также около тысячи квадратных метров засыпят черноземом — в дальнейшем там засеят газоны или высадят цветы. Кроме этого, в сквере появится дополнительное освещение: на 14 пятиметровых опорах разместятся энергосберегающие светодиодные лампы.

Также подрядчик обустроит покрытие детской площадки из резиновой крошки. Сама детская зона обретет свой вид в рамках следующего этапа: на ней появится игровой комплекс и спортивные тренажеры.

Начать воплощать в жизнь этот проект позволило совместное сотрудничество городских депутатов, ДВОКУ и жителей этого района.

Как сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев, этот сквер — первый в списке общественных зон, которые создадут в различных частях города. Скверы появятся на КПП в районе бывшей хлопкопрядильной фабрики и в районе судостроительного завода. Также сейчас обсуждается возможность формированияи общественных территорий в микрорайоне — в районе улицы Студенческой, Игнатьевского шоссе.

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#отдых #строительство

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