В Благовещенске начали обустраивать будущий сквер имени Кузнецова

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

В сквере поставят скамейки, оборудуют тротуары, газоны, поставят освещение и построят большую детскую площадку. В центре сквера поставят скульптуру, какую — пока еще решается. Все задумки планируют реализовать в несколько этапов. Первый — благоустройство территории.

Подрядная организация ООО «БКС-Строй» уже начала работу. За месяц вымостят пешеходные дорожки из цветной плитки и оборудуют две автостоянки. Также около тысячи квадратных метров засыпят черноземом — в дальнейшем там засеят газоны или высадят цветы. Кроме этого, в сквере появится дополнительное освещение: на 14 пятиметровых опорах разместятся энергосберегающие светодиодные лампы.

Также подрядчик обустроит покрытие детской площадки из резиновой крошки. Сама детская зона обретет свой вид в рамках следующего этапа: на ней появится игровой комплекс и спортивные тренажеры.

Начать воплощать в жизнь этот проект позволило совместное сотрудничество городских депутатов, ДВОКУ и жителей этого района.

Как сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев, этот сквер — первый в списке общественных зон, которые создадут в различных частях города. Скверы появятся на КПП в районе бывшей хлопкопрядильной фабрики и в районе судостроительного завода. Также сейчас обсуждается возможность формированияи общественных территорий в микрорайоне — в районе улицы Студенческой, Игнатьевского шоссе.