Строительство канатной дороги Благовщенск-Хэйхэ начнётся в ближайшие дни

— До конца недели генеральный подрядчик стройки подпишет договор, и активное строительство уникальной международной канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ начнется в ближайшие дни, - рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов. — До конца года планируют подготовить бетонное основание под будущий фундамент, разработать котлован, также забить буронабивные сваи под опору канатной дороги. Сдать объект планируют в 2022 году.

Сложности в реализации проекта раскрыл его инвестор. Среди них увеличение стоимости до 4,6 млрд. рублей и площади терминала до 26 тысяч кв. метров.

— Сейчас есть незначительное отставание от графика, оно связано с тщательной подготовкой бумаг. Из-за ситуации с коронавирусом многие федеральные ведомства работали не в полном режиме, что сказалось на утверждении бумаг. На данный момент все замечания Главгосэкпертизы устранены, что позволит избавиться от проблем при вводе в эксплуатацию, - рассказал исполнительный директор «ЗЭД Девелопмент» Владимир Коновалов.