Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:29 2

Строительство канатной дороги Благовщенск-Хэйхэ начнётся в ближайшие дни

Строительство канатной дороги Благовщенск-Хэйхэ начнётся в ближайшие дни

Закончилась подготовка участка для строительства канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ. Главгосэкспертиза дала положительное заключение проектно-сметной документации.

— До конца недели генеральный подрядчик стройки подпишет договор, и активное строительство уникальной международной канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ начнется в ближайшие дни, - рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов. — До конца года планируют подготовить бетонное основание под будущий фундамент, разработать котлован, также забить буронабивные сваи под опору канатной дороги. Сдать объект планируют в 2022 году.

Сложности в реализации проекта раскрыл его инвестор. Среди них увеличение стоимости до 4,6 млрд. рублей и площади терминала до 26 тысяч кв. метров.

— Сейчас есть незначительное отставание от графика, оно связано с тщательной подготовкой бумаг. Из-за ситуации с коронавирусом многие федеральные ведомства работали не в полном режиме, что сказалось на утверждении бумаг. На данный момент все замечания Главгосэкпертизы устранены, что позволит избавиться от проблем при вводе в эксплуатацию, - рассказал исполнительный директор «ЗЭД Девелопмент» Владимир Коновалов.

Просмотров всего: 410

#губернатор #транспорт #туризм

распечатать


В России и мире

В России в два раза вырос спрос на электросамокаты и гироскутеры
В России и мире

«Аэрофлот» объявил о распродаже билетов на рейсы до 31 мая
Общество

В Благовещенске на два дня перекроют участок улицы Краснофлотской
Коронавирус 8

Берег совсем пустой: как выглядит Нячанг без туристов
Комментарии
Показать все (2)
  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    52 минуты назад

    Скорей бы уж, хочется прокатиться на эксклюзивной дороге в поднебесную!

  • oenesterov

    oenesterov
    50 минут назад

    лишь б не на небеса :)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь