Амурчане, завтракать хлопьями не стоит

Фото: https://pixabay.com/

Первыми под удар попали быстрозавариваемые каши, а также мюсли и хлопья, залитые молоком или соком, бутерброды и тосты с джемами. Был развеян миф и о пользе свежевыжатых соков и смузи. По ее диетолога, в них много простых сахаров. При этом количество фруктозы зависит от вида фрукта.

— С одной стороны, это глюкоза, а с другой — фруктоза. Вся фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печеночный жир. Отсюда мы и получаем набор веса, — цитирует «РИА Новости» врача.