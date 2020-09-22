Амурчане, завтракать хлопьями не стоит
Врач-диетолог Инна Кононенко в теле-интервью выделила продукты, которым не место на столе по утрам. В первую очередь нужно исключить те, что резко повышают уровень сахара в крови.
Первыми под удар попали быстрозавариваемые каши, а также мюсли и хлопья, залитые молоком или соком, бутерброды и тосты с джемами. Был развеян миф и о пользе свежевыжатых соков и смузи. По ее диетолога, в них много простых сахаров. При этом количество фруктозы зависит от вида фрукта.
— С одной стороны, это глюкоза, а с другой — фруктоза. Вся фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печеночный жир. Отсюда мы и получаем набор веса, — цитирует «РИА Новости» врача.
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