Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительных выплатах на третьего ребенка

«На ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок, направят еще 2,58 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Средства поступят в 36 регионов.

Отмечается, что необходимость перераспределения финансирования связана с обновлением сведений о количестве получателей пособия.

11 августа в Министерстве труда сообщили, что пособие на детей от трех до семи лет для малоимущих семей со следующего года может быть увеличено. В ведомстве отметили, что выделяемой суммы в ряде случаев недостаточно, чтобы вывести доход семьи из-за черты бедности.

Указ о ежемесячных выплатах с 1 января на детей в возрасте от трех до семи лет подписал президент России Владимир Путин. Они назначается семьям, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума, установленного в регионе.