Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:06 0

Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительных выплатах на третьего ребенка

Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительных выплатах на третьего ребенка
Фото: pixabay.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании ежемесячных выплат на третьего ребенка, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

«На ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок, направят еще 2,58 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Средства поступят в 36 регионов.

Отмечается, что необходимость перераспределения финансирования связана с обновлением сведений о количестве получателей пособия.

11 августа в Министерстве труда сообщили, что пособие на детей от трех до семи лет для малоимущих семей со следующего года может быть увеличено. В ведомстве отметили, что выделяемой суммы в ряде случаев недостаточно, чтобы вывести доход семьи из-за черты бедности.

Указ о ежемесячных выплатах с 1 января на детей в возрасте от трех до семи лет подписал президент России Владимир Путин. Они назначается семьям, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума, установленного в регионе.

Просмотров всего: 94

#дети #российская власть #финансы

распечатать


Общество

В Зее на 45 миллионов ремонтируют детскую поликлинику
В России и мире 1

Эксперт рассказал об опасности хранения пенсий на банковской карте
Общество

Четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию тренирует юных благовещенцев (фото)
Общество

На проекты амурчан по благоустройству сёл выделили несколько миллионов рублей
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь