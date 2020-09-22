Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительных выплатах на третьего ребенка
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании ежемесячных выплат на третьего ребенка, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.
«На ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок, направят еще 2,58 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
Средства поступят в 36 регионов.
Отмечается, что необходимость перераспределения финансирования связана с обновлением сведений о количестве получателей пособия.
11 августа в Министерстве труда сообщили, что пособие на детей от трех до семи лет для малоимущих семей со следующего года может быть увеличено. В ведомстве отметили, что выделяемой суммы в ряде случаев недостаточно, чтобы вывести доход семьи из-за черты бедности.
Указ о ежемесячных выплатах с 1 января на детей в возрасте от трех до семи лет подписал президент России Владимир Путин. Они назначается семьям, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума, установленного в регионе.
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