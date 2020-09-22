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22сентября
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сегодня, 18:30 4

Житель Тынды снял интим со своей знакомой и показал видеоролик её сожителю

Житель Тынды снял интим со своей знакомой и показал видеоролик её сожителю
Фото: pixabay.com

31-летний житель Тынды обвиняется в том, что записал интимное видел с участием своей знакомой и показал запись её сожителю. Разрешения у девушки амурчанин, разумеется, не спросил.

Прокуратура города Тынды утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины. 22 сентября уголовное дело передано для рассмотрения мировому судье по Тындинскому районному участку. Неудачливому порнооператору грозит наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до двух лет, сообщает интернет-портал Gazeta-bam.ru

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#происшествия #суды #Тында

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Комментарии
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  • Pooss

    Pooss
    1 час назад

    Не верим, где видео?

  • Аутист

    Аутист
    1 час назад

    ладошка зачесалась?

  • Феофан Фофонович

    Феофан Фофонович
    52 минуты назад

    Brazzers прям отдыхает

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    37 минут назад

    высокоморальная девушка , однако

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