Житель Тынды снял интим со своей знакомой и показал видеоролик её сожителю

31-летний житель Тынды обвиняется в том, что записал интимное видел с участием своей знакомой и показал запись её сожителю. Разрешения у девушки амурчанин, разумеется, не спросил.

Прокуратура города Тынды утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины. 22 сентября уголовное дело передано для рассмотрения мировому судье по Тындинскому районному участку. Неудачливому порнооператору грозит наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до двух лет, сообщает интернет-портал Gazeta-bam.ru

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