Уже 85 тысяч человек обзавелись дальневосточным гектаром

Вчера, 21 сентября, в Приамурье выдали юбилейный 85-тысячный «дальневосточный гектар». Участок для улучшения жилищных условий получила амурчанка Марина Грибкова.

Мария взяла не целый гектар, а 15 соток – под дом. Участок в селе Сосновый Бор Зейского района выбрала рядом со своим имеющимся, где уже строится жильё.

— Я очень рада, что есть такая возможность, получить землю бесплатно. Заявление оформили и рассмотрели быстро. Как только построим первый дом — приступим ко второму, — поделилась Марина Грибкова.

Она также отметила, что к дому уже успели подвести электричество и подъездные пути. Но новый «гектар» ещё надо подготовить к строительству. Марина надеется, что если построит дом быстрее, чем за пять лет, то землю оформит досрочно. То есть не дожидаясь истечения периода безвозмездной аренды, сообщает пресс-служба программы Дальневосточный гектар.