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22сентября
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сегодня, 18:02 2

57 метров высотой: в благовещенском Городском парке планируют построить новое колесо обозрения

57 метров высотой: в благовещенском Городском парке планируют построить новое колесо обозрения
Фото: @o.g.imameev

Городской и Первомайский парки в ближайшее время ждут масштабные перемены. Хотя концепции по модернизации каждого из парков еще в разработке, некоторые детали уже известны.

И Городской, и Первомайский парки планируют разделить на зону для отдыха и зону для прогулок. В каждом из парков появятся современные аттракционы, новые точки общепита, будет обновлена зеленая зона.

Первые шаги по озеленению уже ведутся в горпарке: 72 сухостойных и аварийных дерева убирают с его территории, на их место высадят серебристые тополя высотой от 2,5 метра.

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Последнее время у некоторых жителей возникла иллюзия, что парки Благовещенска не лучшие в области. С этим утверждением принципиально не согласен, но и спорить не буду. Уверен, уже в ближайшем будущем не останется не единого повода для таких разговоров. Теперь о том, почему будет именно так. ⬇️⬇️⬇️ Городской и Первомайский парки ждут кардинальные перемены. Не могу пока раскрыть все секреты, поскольку разработка концепции модернизации парков еще продолжается. Ведет их ряд дизайнерских бюро. Но скажу в общих чертах. Изменения будут основываться на работе с экспертами и на пожеланиях горожан. ⠀ В обоих парках предусмотрено разделение территории на зоны для прогулки и отдыха и зоны развлечений. Основной акцент сделан на оснащение парков современными аттракционами, на новый актуальный формат общественного питания и конечно, озеленение. К слову, работа по замене сухостойных и аварийных деревьев в Городском парке уже ведется. В ротацию попали 72 дерева, вместо которых в мае следующего года будут высажены серебристые тополя высотой от 2,5 метров (изображение в галерее). ⠀ На территории Городского парка в зоне зелёных насаждений будут расположены крупные игровые комплексы. Вдоль главной аллеи появятся аттракционы для детей школьного возраста. Для любителей острых ощущений в центре парка установим современные экстремальные аттракционы. Украшением парка станет новое колесо обозрения высотой 57 метров. Установим минимум 2 бесплатные игровые площадки, как в Первомайском парке, о которых много положительных отзывов. ⠀ В Первомайском парке, который и в дальнейшем будет позиционироваться, как экопарк, предусмотрено зонирование. Уже в следующем году будет обновлена тропиночная сеть. Появятся новые аттракционы и современный фудкорт, дорожки. Особо отмечу, что все зелёные насаждения будут сохранены. На время модернизации парки полностью закрываться не будут! ➖➖➖ Уже в октябре 2020 года планируем провести общественные обсуждения концепции парков, с участием жителей города, экспертов и разработчиков дизайнерских проектов. Приглашаем всех желающих принять участие! ⠀ Эскизы в галерее – одни из предложенных специалистами вариантов.

Публикация от Олег Гатауллович Имамеев (@o.g.imameev)

В зеленой зоне Городского парка планируют расположить крупные игровые комплексы, вдоль главной аллеи установят аттракционы для школьников.

– Для любителей острых ощущений в центре парка установим современные экстремальные аттракционы. Украшением станет новое колесо обозрения высотой 57 метров. Установим минимум 2 бесплатные игровые площадки, как в Первомайском парке, о которых много положительных отзывов, – рассказал в соцсетях мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Первомайский будет позиционироваться как экопарк. В нем создадут зонирование, оборудуют современный фуд-корт и обновят дорожки. Все зеленые насаждения сохранят.

Самое главное – все изменения проведут с учётом пожеланий жителей города, специально для этого разработчики проектов проводили анкетирование.

Высказать свои соображения по поводу модернизации парков Благовещенска горожане смогут на общественных слушаниях, которые состоятся в октябре 2020 года. В них примут участие не только рядовые жители города, но эксперты и разработчики дизайн-проектов.

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#отдых #экология

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Комментарии
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  • КанзаС

    КанзаС
    30 минут назад

    И через год будет крутится это новое колесо пустым целый день...еще дороже билеты делайте,хапуги...

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    9 минут назад

    А первомайскому парку землю оттяпаную КАА в угоду стадиону вертать взад собираются?

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