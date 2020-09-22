57 метров высотой: в благовещенском Городском парке планируют построить новое колесо обозрения

Городской и Первомайский парки в ближайшее время ждут масштабные перемены. Хотя концепции по модернизации каждого из парков еще в разработке, некоторые детали уже известны.

И Городской, и Первомайский парки планируют разделить на зону для отдыха и зону для прогулок. В каждом из парков появятся современные аттракционы, новые точки общепита, будет обновлена зеленая зона.

Первые шаги по озеленению уже ведутся в горпарке: 72 сухостойных и аварийных дерева убирают с его территории, на их место высадят серебристые тополя высотой от 2,5 метра.

В зеленой зоне Городского парка планируют расположить крупные игровые комплексы, вдоль главной аллеи установят аттракционы для школьников.

– Для любителей острых ощущений в центре парка установим современные экстремальные аттракционы. Украшением станет новое колесо обозрения высотой 57 метров. Установим минимум 2 бесплатные игровые площадки, как в Первомайском парке, о которых много положительных отзывов, – рассказал в соцсетях мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Первомайский будет позиционироваться как экопарк. В нем создадут зонирование, оборудуют современный фуд-корт и обновят дорожки. Все зеленые насаждения сохранят.

Самое главное – все изменения проведут с учётом пожеланий жителей города, специально для этого разработчики проектов проводили анкетирование.

Высказать свои соображения по поводу модернизации парков Благовещенска горожане смогут на общественных слушаниях, которые состоятся в октябре 2020 года. В них примут участие не только рядовые жители города, но эксперты и разработчики дизайн-проектов.



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