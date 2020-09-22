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Амурчане спасли косулю от стаи собак

Амурчане спасли косулю от стаи собак
Фото: @ohotaamur

В Магдагачинском заказнике появился новый житель. Охотоведы выпустили в дикую природу молодую косулю. Перепуганное животное поймали на территории посёлка Магдагачи с помощью сотрудников управления по охране и использованию животного мира Приамурья.

Косулю заметили на улице посёлка местные жители. Спасаясь от стаи собак, животное в панике металось между домами. Неравнодушные амурчане пришли на помощь лесной косуле и сообщили о случившемся в управление.

— Приехавшие на место специалисты отловили косулю с помощью специальной сети. Как оказалось, это взрослая самка, и собаки успели немного порвать ей заднюю ногу. Животное показали ветеринарному врачу, который обработал рану, — рассказал Валерий Погасиенко, начальник отдела охраны управления по охране животного мира Амурской области.

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Накануне, 21 сентября, в Магдагачинском заказнике появился новый копытный житель. Охотоведы выпустили в дикую природу молодую косулю. Перепуганное животное было поймано на территории поселка Магдагачи совместно служащими управления и Дирекции по охране и использованию животного мира Приамурья. Косулю на улице поселка заметили местные жители. Животное в панике металось между домами, пытаясь спастись от стаи собак. Неравнодушные амурчане пришли на помощь лесной жительнице, а затем сообщили о случившемся в управление по охране животного мира области. — Приехавшие на место специалисты отловили косулю с помощью специальной сети. Как оказалось, это взрослая самка, и собаки успели немного порвать ей заднюю ногу. Животное показали ветеринарному врачу, который и обработал рану, — рассказал начальник отдела охраны управления по охране животного мира Приамурья Валерий Погасиенко. Оказавшись в высокой траве на территории заказника, косуля не стала дожидаться, пока охотоведы донесут ее до ближайшего лесочка. И поторопилась выпуститься в дикую природу самостоятельно, невзирая на больную ногу. #амурскаяобласть #приамурье #заказники #магдагачинскийзаказник #косуля #копытные #спасликосулю #природа #осень #животные

Публикация от Управление животного мира АО (@ohotaamur)

Оказавшись в высокой траве на территории заказника, косуля не стала дожидаться, пока охотоведы донесут её до ближайшего леса, и убежала, несмотря на больную ногу, сообщает инстаграм-аккаунт управления.

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#помощь #природа

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