Амурчане спасли косулю от стаи собак

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В Магдагачинском заказнике появился новый житель. Охотоведы выпустили в дикую природу молодую косулю. Перепуганное животное поймали на территории посёлка Магдагачи с помощью сотрудников управления по охране и использованию животного мира Приамурья.

Косулю заметили на улице посёлка местные жители. Спасаясь от стаи собак, животное в панике металось между домами. Неравнодушные амурчане пришли на помощь лесной косуле и сообщили о случившемся в управление.

— Приехавшие на место специалисты отловили косулю с помощью специальной сети. Как оказалось, это взрослая самка, и собаки успели немного порвать ей заднюю ногу. Животное показали ветеринарному врачу, который обработал рану, — рассказал Валерий Погасиенко, начальник отдела охраны управления по охране животного мира Амурской области.

Оказавшись в высокой траве на территории заказника, косуля не стала дожидаться, пока охотоведы донесут её до ближайшего леса, и убежала, несмотря на больную ногу, сообщает инстаграм-аккаунт управления.