В Приамурье убрали 158 несанкционированных свалок
В региональном правительстве обсудили ход подготовки к осеннему пожароопасному периоду. Так, по словам министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексея Венглинского, всего очистят 12 712 опасных участков. Василий Орлов отметил, что безопасность населённых пунктов — главная задача муниципалитетов.
— Безопасность населенных пунктов перед наступлением пожароопасного периода – одна из основных задач муниципалитетов. Мы будем регулярно рассматривать ход подготовки, анализировать проводимую работу, — отметил глава региона.
Вообще на сегодня в рамках подготовки к пожароопасному периоду выполнено следующее:
– обновлено 287,1 километра противопожарных полос вокруг населенных пунктов (9,4 %) из 3 058,3 километра запланированных;
– окошено 3 655 участков из 8 783 запланированных на площади 2059,9 га (43,6 %);
– ликвидировано 158 несанкционированных свалок (76,3 %) из 207 запланированных;
– ликвидировано 93 бесхозных строения (67,4 %) из 138 запланированных.
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