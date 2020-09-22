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22сентября
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сегодня, 17:12 0

В Приамурье убрали 158 несанкционированных свалок

В Приамурье убрали 158 несанкционированных свалок

В региональном правительстве обсудили ход подготовки к осеннему пожароопасному периоду. Так, по словам министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексея Венглинского, всего очистят 12 712 опасных участков. Василий Орлов отметил, что безопасность населённых пунктов — главная задача муниципалитетов.

— Безопасность населенных пунктов перед наступлением пожароопасного периода – одна из основных задач муниципалитетов. Мы будем регулярно рассматривать ход подготовки, анализировать проводимую работу, — отметил глава региона.

Вообще на сегодня в рамках подготовки к пожароопасному периоду выполнено следующее:

– обновлено 287,1 километра противопожарных полос вокруг населенных пунктов (9,4 %) из 3 058,3 километра запланированных;

– окошено 3 655 участков из 8 783 запланированных на площади 2059,9 га (43,6 %);

– ликвидировано 158 несанкционированных свалок (76,3 %) из 207 запланированных;

– ликвидировано 93 бесхозных строения (67,4 %) из 138 запланированных.

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#пожары

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